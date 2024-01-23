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Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gambiya ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 14:23 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 14:23
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Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Gambiya - Kamerun maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gambiya ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gambiya - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAMBİYA - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gambiya - Kamerun maçı 23 Ocak Salı günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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