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TFF'den hakeme saldırıya yeni ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklikler yaptı. “Saldırı” başlıklı 44. maddeye eklenen yeni fıkraya göre; müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahaleye ikinci kez tekrar halinde ihraç cezası verilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 11:21
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TFF'den hakeme saldırıya yeni ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliliğe gitti. Yapılan açıklamaya göre; TFF Yönetim Kurulu, "Saldırı" başlıklı 44. maddeye yeni bir fıkra ekledi. Yeni fıkrada ise şu ifadeler yer alıyor: "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir.

Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür."

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