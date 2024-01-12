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FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı şoku!

Son dakika spor haberleri: FIFA'dan Türk kulüplerine şok haber. Alınan karara göre 24 takıma transfer yasağı geldi. İşte o takımlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 18:41 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 19:12
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FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı şoku!

FIFA, transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayınladı. Yayınlanan listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarına da yer verildi.

FIFA, futbolcuları ve kulüpleri bilgilendirmek istediğini açıkladı.

FIFA'dan transfer yasağı alan kulüplerin arasında pek çok Türk kulübü yer alıyor. FIFA'nın paylaştığı listede en fazla transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin açık ara birinci sırada yer alması da dikkat çekti.

İŞTE O TAKIMLAR

Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Alg Spor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Samsunspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

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