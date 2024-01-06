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Arda Güler frikik için Ceballos ile tartıştı! Top direğe takıldı

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid deplasmanda İspanya 2. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk kez eflatun beyazlı formayı giydiği karşılaşmada gole çok yaklaştı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 00:21
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Arda Güler frikik için Ceballos ile tartıştı! Top direğe takıldı

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Real Madrid deplasmanda İspanya 2. Lig ekibi Arandina ile karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk kez eflatun beyazlı formayı giydiği karşılaşmada gole çok yaklaştı.

Arda, Real Madrid'in 19. dakikada kazandığı frikikte uzun süre Dani Ceballos ile tartıştı.

Bu tartışmanın ardından topun başına geçen milli yıldızımızın kullandığı frikik direkte patladı.

İşte o anlar...

(GÖRÜNTÜLER TİVİBU SPOR'DAN ALINMIŞTIR)

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