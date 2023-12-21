Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...
Son dakika: Ülkemizde Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz doldurduktan sonra dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlığı sebebiyle bir türlü forma giyemedi. İspanyollarının merakla beklediği yıldız için Florentino Perez kararını verdi. İşte son detaylar... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
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Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi.
Genç yıldız için geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.
Ancak İspanya basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Madrid ekibi Arda için acele etmeyecek.
İspanyolların, daha önce gerçekleştirdiği Ronaldo transferi etkisinin ardından bu etkileşimi Arda Güler hamlesinde gördüğü haberde yazıldı. Bu gelişmenin ardından Florentino Perez'in Arda'yı kesinlikle bırakmayacığı öğrenildi.
Arda için birçok takım kiralama formülü için Madrid'in kapısını çalmaya hazırlanıyordu.
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