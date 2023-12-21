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Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...

Son dakika: Ülkemizde Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz doldurduktan sonra dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler sakatlığı sebebiyle bir türlü forma giyemedi. İspanyollarının merakla beklediği yıldız için Florentino Perez kararını verdi. İşte son detaylar... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 14:39
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MEHMET CEM ÇAKIR
Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...

Real Madrid'de sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Arda Güler, sakatlıklardan dolayı bir türlü forma şansı bulamadı.

Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...

İspanyol ekibinden ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Arda Güler için karar verildi.

Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservisle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şu ana kadar hiç forma giyemedi.

Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...

Genç yıldız için geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...

Ancak İspanya basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Madrid ekibi Arda için acele etmeyecek.

Arda Güler için Real Madrid kararını verdi! Florentino Perez...

İspanyolların, daha önce gerçekleştirdiği Ronaldo transferi etkisinin ardından bu etkileşimi Arda Güler hamlesinde gördüğü haberde yazıldı. Bu gelişmenin ardından Florentino Perez'in Arda'yı kesinlikle bırakmayacığı öğrenildi.

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