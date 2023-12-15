13 yıl hapis istedi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Faruk Koca'nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama"dan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis, "sporda şiddet yasasına aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi. KENAN Çelikkaya ve Yunus Şahin'e benzer suçlardan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi. Sporda şiddet yasasından da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edildi. "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Osman Erkam Can'ın "sporda şiddet yasasına aykırılık" sebebiyle de 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası istendi.

18. MADDEDEN MEN EDİLECEK

İddianamede ayrıca 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi dair kanun'un 18'inci maddesi kapsamında tüm şüpheliler hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi. İddianame, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.