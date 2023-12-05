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Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı CANLI İZLE | Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Antalyaspor ve Kepez Belediyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:18 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 09:40
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Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı CANLI İZLE | Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda?

Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Antalyaspor - Kepez Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KEPEZ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı 5 Aralık Salı günü saat 17:00'te oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Kepez Belediyespor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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