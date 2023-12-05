Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı CANLI İZLE | Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı hangi kanalda?

Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Antalyaspor - Kepez Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - KEPEZ BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı 5 Aralık Salı günü saat 17:00'te oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Kepez Belediyespor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA