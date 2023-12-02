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Almanya ile Fransa U17 final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U17 Dünya Kupası

U17 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Almanya ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Almanya - Fransa final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 15:13
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Almanya ile Fransa U17 final maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U17 Dünya Kupası

Almanya ile Fransa U17 final maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U17 Dünya Kupası'nda Almanya ile Fransa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya ile Fransa U17 final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - FRANSA U17 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya ile Fransa U17 final maçı 2 Aralık Pazar günü saat 15.00'te FIFA+'ta canlı yayınlanacak.

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