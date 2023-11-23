Haberler Futbol Robinho’dan şaşırtan itiraf!

Robinho’dan şaşırtan itiraf!

Bir dönem ülkemizin takımları olan Sivasspor ve Başakşehir’de top koşturan Robinho’dan ilginç bir itiraf geldi. İşte detaylar…

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:02 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Robinho’dan şaşırtan itiraf!

Futbol dünyasının çok şey beklediği ancak parlayamamış yeteneklerinden olan Robinho'dan ilginç bir itiraf geldi. Brezilyalı eski futbolcu, 2008 yılında Real Madrid'den Manchester City'ye transfer olurken kandırıldığını söyledi.

Real Madrid'den Manchester City'ye transfer olan yıldız futbolcu, o dönemde Manchester United'a gideceğini sandığını itiraf etti.

Manchester City'nin transferi için 43 milyon Euro ödediği Robinho "2008'de City'e transfer olurken, Manchester United'a gidiyorum sanıyordum. Bu işe karışan herkes tarafından kandırıldım. Başka bir Manchester kulübü olduğundan haberim bile yoktu." itirafında bulundu.

KARİYERİ İSTEDİĞİ GİBİ SÜRMEDİ

2008 yılında Manchester City'ye imza atan ve iki sezon sonra takımdan ayrılan Robinho gittiği her yerde istikrarsız bir performans çizdi. 2018 yılında Sivasspor'a imza atan ve ardından Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı futbolcu burada bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

DİĞER
Dünyaca ünlü futbolcunun çocukluğunu gören şok oldu! O yıldız ismi tanıyabildiniz mi?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Erik Ten Hag'dan çarpıcı açıklamalar!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EURO 2024 play-off kuraları çekildi!
Kadın Milli Takım kadrosu açıklandı
"Dünya şampiyonları görmek istiyoruz!"
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
Emekli, atanamayan öğretmene Öğretmenler Günü mesajları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arat’tan Quaresma ve Atiba açıklaması Arat’tan Quaresma ve Atiba açıklaması 16:41
Göknur'un milli takım tercihi Türkiye oldu! Göknur'un milli takım tercihi Türkiye oldu! 16:14
Erik Ten Hag'dan çarpıcı açıklamalar! Erik Ten Hag'dan çarpıcı açıklamalar! 16:03
Robinho’dan şaşırtan itiraf! Robinho’dan şaşırtan itiraf! 16:02
Milli haltercimizden önemli derece! Milli haltercimizden önemli derece! 16:01
ManU Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir! ManU Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir! 15:56
Daha Eski
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? 15:46
Bandırmaspor’da Onur Göçmez güven tazeledi Bandırmaspor’da Onur Göçmez güven tazeledi 15:38
Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Yılport Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 15:38
Montella düğmeye bastı! A Milli Takım'a 3 yıldız birden Montella düğmeye bastı! A Milli Takım'a 3 yıldız birden 15:32
Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig Galatasaray - Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig 15:25
Hatayspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor! Hatayspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor! 15:23