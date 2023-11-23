Robinho’dan şaşırtan itiraf!

Futbol dünyasının çok şey beklediği ancak parlayamamış yeteneklerinden olan Robinho'dan ilginç bir itiraf geldi. Brezilyalı eski futbolcu, 2008 yılında Real Madrid'den Manchester City'ye transfer olurken kandırıldığını söyledi.

Real Madrid'den Manchester City'ye transfer olan yıldız futbolcu, o dönemde Manchester United'a gideceğini sandığını itiraf etti.

Manchester City'nin transferi için 43 milyon Euro ödediği Robinho "2008'de City'e transfer olurken, Manchester United'a gidiyorum sanıyordum. Bu işe karışan herkes tarafından kandırıldım. Başka bir Manchester kulübü olduğundan haberim bile yoktu." itirafında bulundu.

KARİYERİ İSTEDİĞİ GİBİ SÜRMEDİ

2008 yılında Manchester City'ye imza atan ve iki sezon sonra takımdan ayrılan Robinho gittiği her yerde istikrarsız bir performans çizdi. 2018 yılında Sivasspor'a imza atan ve ardından Başakşehir'e transfer olan Brezilyalı futbolcu burada bir Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.