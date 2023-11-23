ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ VERİLECEK | Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğrenci başarı teşvik programının detayları öğrenci ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen karne hediyesi ile 6800 liraya kadar başarı ödülü verilmesi öngörülüyor. Peki, Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği başarı teşvik paketinin başvuruları ile ilgili henüz detaylar belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANACAK?

"3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." ifadeleri ile detaylar vurgulandı. Yılda iki defa alınacak desteklerin ilk dönem sonu ara tatilde ve yaz tatilde yatması bekleniyor. Programın Aile ve Gençlik Bankası fonuyla destekleneceği de beklenenlar arasında yer alıyor.

BAŞARIYA GÖRE KİME NE KADAR YATACAK?

Sabah'ta yer alan bilgilere göre;