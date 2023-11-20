10 dakika cezası

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 28 Kasım'daki toplantıda hakeme yapılan şiddetli itirazlar ve penaltı kuralı üzerinde değişiklikler yapmayı planlıyor. Bunların başında '10 dakika saha dışı bırakma cezası' gelirken IFAB CEO'su Lukas Brud, yaptığı açıklamada, hakeme yapılan itirazlarda futbolcuların sarı kart görmekten endişelenmediği ancak 10 dakika saha dışı bırakma cezasında bu durumun tersine döneceğini aktardı.

SARI KART KİMSEYİ ETKİLEMİYOR

Brud, "Oyuncular hakeme uygunsuz bir söz söylediklerinde 'Sarı kart alır mıyım?' diye çok endişelenmeyebilirler ancak 90 dakikalık bir maçın 10 dakikalık bölümünde dışarıda kalacaklarını düşünürlerse yaklaşımları büyük fark yaratabilir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Brud, hakemlerle diyaloğa girme görevinin sadece takım kaptanlarına verilmesi gerektiğini vurguladı ve söz konusu yöntemin rugby ve basketbolda işe yaradığını belirtti.