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İskoçya 3-3 Norveç (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İskoçya ile Norveç 3-3 berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:40
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İskoçya 3-3 Norveç (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu maçında İskoçya ile Norveç kozlarını paylaştı.

Zorlu mücadele karşılıklı gollerle 3-3 sona erdi.

İskoçya'nın golleri 13. dakikada McGinn (P.), 33. dakikada Ostigard (K.K.) ve 59. dakikada Amstrong'dan geldi.

Norveç cephesinde ise sahneye 3. dakikada Donnum, 20. dakikada Strand Larsen ve 86. dakikada Elyounoussi çıktı.

Bu sonuçla İskoçya grubu 17 puanla ikinci sırada tamamladı ve yoluna devam etti.

Norveç ise topladığı 11 puanla elenmekten kurtulamadı.

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