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Belçika 5-0 Azerbaycan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Romelu Lukaku rekor kırdı

Belçika ile Azerbaycan, EURO 2024 Elemeleri F Grubu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 5-0 kazanan Belçika 3 puanı hanesine yazdırdı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Lukaku (4) ve Trossard kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 21:58 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 22:02
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Belçika 5-0 Azerbaycan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Romelu Lukaku rekor kırdı

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu maçında Belçika evinde Azerbaycan'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0 kazandı.

Karşılaşmada golleri 17, 26, 30 ve 37. dakikada Romelu Lukaku ve 90. dakikada Trossard kaydetti. Azerbaycan'da İsrafilov mücadelenin 24. dakikasında kırmızı kart gördü.

LUKAKU REKOR KIRDI!

EURO 2024 elemelerinde 14. golüne ulaşan Romelu Lukaku, Avrupa Şampiyonası Elemeleri tarihinde en çok gol atan oyuncu oldu.

Bu sonuçla Belçika puanını 20'ye yükseltti. Azerbaycan ise 7 puanda kaldı.

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