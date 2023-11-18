Ermenistan - Galler maçı CANLI | EURO 2024 Elemeleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda Ermenistan ile Galler karşı karşıya geliyor.
Ermenistan grupta 7 puanla 4. sırada. 2. sıradaki Galler'in ise 10 puanı bulunuyor.
ERMENİSTAN - GALLER MAÇI 11'LERİ
Ermenisan: Cancarevic, Harutyuyan, Haroyan, Calisir, Tiknizyan, Spertsyan, Bichakhchyan, Iwu, Dashyan, Zelerayan, Ranos
Galler: Ward, Rodon, MMepham, Davies, Williams, Roberts, Ampadu, Brooks, James, Moore, Wilson
ERMENİSTAN - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ermenistan - Galler maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.