BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Kasım'da hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

Sivasspor - Hopaspor 13:00

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor 15:00

Konyaspor - Erbaaspor 17:30

Kayserispor - Iğdır FK 20:00

Sassuolo - Spezia 20:00

Torino - Frosinone 20:00

Arosa - Granada 21:00

Chiclana - Villarreal 21:00

Segoviana - Sestao 21:00

Atzeneta - Zaragoza 22:00

UD Logrones - Valencia 22:00

Villanovense - Ibiza 22:30

Hercules - Burgos 22:30

Deportivo Murcia - Deportivo Alaves 23:00

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...