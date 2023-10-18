GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? | GS - BJK Derbi seyircisiz mi oynanacak?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ? | Süper Lig'de Galatasarayın zirve yarışı sürerken 9. hafta derbisi için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılılar, 21 Ekim Cumartesi günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı seyircisiz mi? GS - BJK Derbi seyircisiz mi oynanacak? İşte merak edilenler...

GS - BJK DERBİ SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar geldi. Kritik derbide Beşiktaş taraftarları da tribünde yer alacak. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi.