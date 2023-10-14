SLOVENYA FİNLANDİYA maçı hangi kanalda? Slovenya - Finlandiya maçı ne zaman?

Slovenya - Finlandiya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya sahasında Finlandiya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Slovenya - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Finlandiya maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.