MACARİSTAN SIRBİSTAN maçı hangi kanalda? Macaristan - Sırbistan maçı ne zaman?

Macaristan - Sırbistan maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Macaristan sahasında Sırbistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Macaristan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - Sırbistan maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport'de canlı yayınlanacak.