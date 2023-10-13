Türkiye - San Marino maçı CANLI İZLE ASPOR | U21 EURO 2025 Elemeleri

Türkiye U21 - San Marino U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye U21 ile San Marino U21 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U21 - San Marino U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U21 - SAN MARİNO U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U21 - San Marino U21 13 Ekin Cuma günü saat 19:30'da başlayacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE SAN MARİNO U21 MAÇI CANLI İZLE