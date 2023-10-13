BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 13 Ekim'de hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Hollanda - Fransa
İrlanda - Yunanistan Portekiz - Slovakya Lihtenştayn - Bosna-Hersek
İrlanda - Yunanistan
Portekiz - Slovakya
Lihtenştayn - Bosna-Hersek
Türkiye - San Marino U21
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