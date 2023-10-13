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BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 13 Ekim'de hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '13 Ekim'de hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 13:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 14:02
BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 13 Ekim'de hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Hollanda - Fransa

İrlanda - Yunanistan

Estonya - Azerbaycan

Avusturya - Belçika

İzlanda - Lüksemburg

Portekiz - Slovakya

Lihtenştayn - Bosna-Hersek

Türkiye - San Marino U21

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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