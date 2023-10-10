KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - ŞIRNAK PETROL SK MAÇI CANLI İZLE | Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol Spor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol Spor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Kırşehir Futbol Spor ile Şırnak Petrol Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRŞEHİR FUTBOL SPOR - ŞIRNAK PETROL SPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol Spor maçı 10 Ekim Salı günü saat 14.00'te oynancak. Müsabaka ASPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kırşehir Futbol Spor - Şırnak Petrol Spor maçını canlı izlemek için tıklayın...