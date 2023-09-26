Hacettepe 1945 SK - Kırklareligücü SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Hacettepe 1945 SK - Kırklareligücü SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Hacettepe 1945 SK ile Kırklareligücü SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hacettepe 1945 SK - Kırklareligücü SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HACETTEPE 1945 SK - KIRKLARELİGÜCÜ SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hacettepe 1945 SK - Kırklareligücü SK maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 14:30'da oynancak.Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.