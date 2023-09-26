Gölcükspor - Bartınspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Gölcükspor - Bartınspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Gölcükspor ile Bartınspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gölcükspor - Bartınspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖLCÜKSPOR - BARTINSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gölcükspor - Bartınspor maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 15:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.