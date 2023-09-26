Erbaaspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Erbaaspor - Fatsa Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Erbaaspor ile Fatsa Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erbaaspor - Fatsa Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERBAASPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erbaaspor - Fatsa Belediyespor maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakada yayıncı bulunmuyor.