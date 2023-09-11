Letonya - Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Letonya sahasında Galler'i konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Letonya - Galler maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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LETONYA - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Letonya - Galler maçı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlayacak.

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LETONYA - GALLER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Letonya

Purins; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Sorokins; Jaunzems, Emsis, Tobers, Ciganiks; Uldrikis, J Ikaunieks

Galler

Ward; Roberts, Rodon, Mepham, B Davies, Williams; Ramsey, Ampadu, Wilson; Johnson, Moore