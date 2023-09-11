Ermenistan - Hırvatistan maçı CANLI | EURO 2024

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.
ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN 11'LERİ
Ermenistan: Cancarevic; Arutiunian, Tiknizyan, Calisir, Mkrtchyan; Iwu, Dashyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Spertsyan; Ranos
Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Brozovic, Modric, Ivanusec; Perisic, Kramaric, Petkovic.
Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ermenistan - Hırvatistan maçı, TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.