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Ermenistan - Hırvatistan maçı CANLI | EURO 2024

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takımı'mızı yakından ilgilendiren mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 19:07 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2023 Pazartesi 19:08
Ermenistan - Hırvatistan maçı CANLI | EURO 2024

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN 11'LERİ

Ermenistan: Cancarevic; Arutiunian, Tiknizyan, Calisir, Mkrtchyan; Iwu, Dashyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Spertsyan; Ranos

Hırvatistan: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Brozovic, Modric, Ivanusec; Perisic, Kramaric, Petkovic.

Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ERMENİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ermenistan - Hırvatistan maçı, TSİ 19.00'da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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