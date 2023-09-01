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Chelsea Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı

İngiliz temsilcisi Chelsea, kadrosuna genç bir ismi daha dahil etti. Chelsea bu kapsamda 21 yaşındaki futbolcu Cole Palmer'i kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 13:22
Chelsea Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, 21 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Cole Palmer ile 7+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz temsilcisi Chelsea, kadrosuna genç bir ismi dahil etti. Chelsea bu kapsamda 21 yaşındaki futbolcu Cole Palmer'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiliz futbolcu ile 7+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Manchester City'den transfer edilen genç futbolcu transferi sonrası açıklamalarda bulundu. Chelsea'ye imza attığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Palmer, yeteneklerini sergilemek için çok çalışacağını ifade etti.

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