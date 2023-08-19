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Galatasaray'ın rakibi Molde golsüz berabere kaldı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Valerenga ile golsüz berabere kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 21:18
Galatasaray'ın rakibi Molde golsüz berabere kaldı!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde, Norveç 1. Futbol Ligi'nin (Eliteserien) 19. haftasında ağırladığı Valerenga ile 0-0 berabere kaldı.

Aker Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada oyunun kontrolünü elinde tutan Molde, girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Ev sahibi takımın stoperi Eirik Haugan, 90+7. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 2 haftadır kazanamayan Molde, 34 puanla 4. sırada yer aldı. Düşme hattında bulunan Valerenga ise 16 puana yükseldi.

Molde'nin Galatasaray'ı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 23 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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