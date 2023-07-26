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Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayern Münih, Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:10
Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Bayern Münih - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bayern Münih ile Manchester City, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Manchester City maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 13:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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