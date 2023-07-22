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Samuel Umtiti'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: Samuel Umtiti'nin yeni takımı belli oldu. Barcelona ile sözleşmesi sona eren yıldız savunmacı, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'ye transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 12:06
Samuel Umtiti'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Barcelona ile yollarını ayırdıktan sonra yeni kulübü merak edilen Fransız savunmacı Samuel Umtiti Fransa'ya döndü.

Geçen sezonu Lecce'de kiralık geçiren Umtiti, A Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille ile anlaşmaya vardı. Sağlık kontrollerinden geçen Umtiti'yle resmi sözleşme imzaladı.

2016'da Olympique Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon euroya imza atan Umtiti, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kariyerinde düşüşe geçmişti. Geçen sezon kiralandığı Lecce'de 25 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa kadrosunda savunmanın kilit isimlerinden biriydi.

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