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Edwin van der Sar'ın durumu stabil!

Son dakika spor haberleri... Beyin kanaması geçiren Hollanda Milli Takımı’nın eski kalecisi Edwin van der Sar’ın durumunun stabil olduğu açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:14
Edwin van der Sar'ın durumu stabil!

Hollanda ekibi Ajax, dün Hırvatistan'da tatil sırasında beyin kanaması geçiren Hollanda Milli Takımı'nın eski kalecisi Edwin van der Sar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Hırvatistan'ın Split şehrinde tatildeyken beyin kanaması geçiren Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar tedavisi için hastaneye kaldırılmıştı. Van der Sar'ın sağlık durumuyla ilgili Ajax kulübünden konuyla ilgili açıklama yapıldı. 52 yaşındaki eski kalecinin durumun stabil olduğu ancak hayati tehlikenin devam ettiğini ifade edildi.

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