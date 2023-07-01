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İspanya U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İspanya U21 ile İsviçre U21 kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 08:17
İspanya U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

İspanya U21 - İsviçre U21 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İspanya U21 ile İsviçre U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya U21 - İsviçre U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA U21 - İSVİÇRE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya U21 - İsviçre U21 maçı 1 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İspanya U21 - İsviçre U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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