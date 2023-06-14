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Ajax'ın yeni teknik direktörü Maurice Steijn oldu

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ın yeni teknik direktörü Maurice Steijn oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14:54
Ajax'ın yeni teknik direktörü Maurice Steijn oldu

Hollanda Birinci Futbol Ligi takımlarından Ajax, teknik direktörlük görevi için Maurice Steijn ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kariyerine ADO Den Haag'da başlayan Steijn, VVV-Venlo, Al-Wahda, NAC Breda ve geçen sezon da Sparta Rotterdam'ı çalıştırmıştı.

Ajax Futbol Direktörü Sven Mislintat, Steijn'in çalıştığı takımlarda beklentilerin üzerinde sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Birçok kez yüksek performansını gösterdi. Daha yukarı çıkmaya hazır, bundan eminim." dedi.

Hollanda ekibi, alınan kötü sonuçların ardından geçen sezon ocak ayında teknik direktör Alfred Schreuder ile yollarını ayırmıştı.

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