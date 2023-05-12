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TFF'den yabancı kuralı için karar!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ana gündem maddesi yeni sezon için yabancı kuralı olan toplantısı sona erdi. Sabah Spor yazarı Fatih Doğan'un haberine göre yapılan görüşmede mevcut 14 yabancılı (8+3) sistemin bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 01:20
TFF'den yabancı kuralı için karar!

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı, yeni sezon yabancı kuralı için kritik toplantıda bir araya geldi. Görüşmenin ardından mevcut kuralın bir yıl daha devam etmesine karar verildi.

Sabah Spor yazarı Fatih Doğan'ın haberine göre, mevcut 14 yabancı durumunun (8+3) 1 yıl daha sürmesi ortak fikrine varıldı.

TFF'nin hazırlayıp daha önce kulüplerle paylaştığı 5 yıllık yeni sınırlama, teşvik ve düzenleme planının TFF seçimi sonrası daha ayrıntılı değerlendirilmesi kararı çıktı.

Yabancı kuralı için alınan 1 yıllık uzatma kararı pazartesi veya salı günü resmi olarak duyurulacak.

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