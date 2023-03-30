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Sergio Agüero canlı yayında kalp ritim bozukluğu yaşadı! İşte o anlar

Son dakika spor haberi: Kalp ritim bozukluğu nedeniyle futbolu bırakan Arjantinli eski yıldız Sergio Agüero, canlı yayın esnasında kalp ritim bozukluğu yaşadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 21:32
Sergio Agüero canlı yayında kalp ritim bozukluğu yaşadı! İşte o anlar

2021/2022 sezonunda Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta solunum sıkıntısı geçiren Sergio Agüero, oyundan alınarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tetkikler sonrası kalp ritim bozukluğu geçiren Agüero, futbolu bırakma kararı almıştı. Arjantinli eski yıldız, katıldığı bir canlı yayında aynı rahatsızlığı yaşadı.

Twitch yayıncısı Ibani Llanos'un yayınında yaşanan olayda Sergio Agüero, durumunu kontrol etmek amacıyla cep telefonunu kullandı. Llanos, Agüero'ya sorduğu bir sorudan yanıt alamyınca neler olduğunu sordu. Telefonundan sağlık durumunu kontrol eden Agüero ise "Sanırım küçük bir ritim bozukluğu geçiriyorum." yanıtını verdi.

Kalbinde çip bulunan Agüero, "Doktor çağıralım mı?" sorusuna ise "Çip sinyal gönderiyor." şeklinde yanıt verdi.

Agüero'nun yaşadığı rahatsızlık sonrası canlı yayına son verildi.

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