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Andorra - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Romanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 11:30
Andorra - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Andorra - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Romanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Romanya maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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ANDORRA - ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Andorra

Alvarez; Jesus Rubio, Vales, Alavedra, Cervos; Martinez, Rebes, M. Vieira, Pomares; Rosas, Cucu

Romania

Nita; Manea, Dragusin, Burca, Oprut; R. Marin, Cicaldau; Morutan, Stanciu, Man; Alibec

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