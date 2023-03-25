Andorra - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Andorra - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Romanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Romanya maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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ANDORRA - ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Andorra

Alvarez; Jesus Rubio, Vales, Alavedra, Cervos; Martinez, Rebes, M. Vieira, Pomares; Rosas, Cucu

Romania

Nita; Manea, Dragusin, Burca, Oprut; R. Marin, Cicaldau; Morutan, Stanciu, Man; Alibec