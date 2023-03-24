Katar ikincisi Fransa sahada

EURO 2024 Elemeleri'nin ilk haftası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024'te düzenlenecek turnuvanın finallerine gitmek için uluslar nefes kesen maçlara çıkacaklar. Katar'daki Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'e yenilen Fransa da bugün saat 22.45'te B Grubu'nda Hollanda'yı ağırlayacak.
EURO2024 Elemeleri'nin ilk haftası, birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024'te düzenlenecek turnuvanın finallerine gitmek için uluslar nefes kesen maçlara çıkacaklar. Katar'daki Dünya Kupası'nda finalde Arjantin'e yenilen Fransa da bugün saat 22.45'te B Grubu'nda Hollanda'yı ağırlayacak.