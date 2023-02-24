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Al-Nassr Sergio Ramos ve Luka Modric'i istiyor!

Al-Nassr, şimdi de Sergio Ramos ve Luka Modric'i transfer hedefi olarak belirledi. Al-Nassr yönetiminin amacı bu oyuncuları Ronaldo'yla birlikte tekrar Real Madrid günlerindeki gibi bir araya getirmek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 20:32
ERDİ DEMİRKOL
Al-Nassr Sergio Ramos ve Luka Modric'i istiyor!

Al-Nassr, şimdi de Sergio Ramos ve Luka Modric'i transfer hedefi olarak belirledi. Al-Nassr yönetiminin amacı bu oyuncuları Ronaldo'yla birlikte tekrar Real Madrid günlerindeki gibi bir araya getirmek. Marca'nın haberine göre;

Al-Nassr yönetimi bu üçlüyü yeniden aynı takımda toplamak için ellerinden gelen her şeyi yapacak.

Haziran ayında PSG ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ramos'un çevresiyle irtibata geçen yönetim oyuncuyu ikna çabalarına başlamış durumda.

Luka Modric ise Real Madrid'te bir sezon daha futbol oynamak istediğini açıklamıştı. Buna rağmen Modric konusunda da temaslarını sürdürecek olan Al-Nassr yönetimi Modric'i takıma kazandırmak için de çalışmaları hızlandırmış durumda.

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