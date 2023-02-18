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Amedspor ile Vanspor’dan yardım maçı

Amedspor ile Vanspor, depremzedeler için 19 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Van Atatürk Stadı'nda dostluk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Müsabakanın tüm bilet gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. TFF, deprem güvenliği nedeniyle maçın Diyarbakır yerine Van'da oynanmasına karar verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 06:50
Amedspor ile Vanspor’dan yardım maçı
Amedspor ile Vanspor, depremzedeler için 19 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Van Atatürk Stadı'nda dostluk karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Müsabakanın tüm bilet gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. TFF, deprem güvenliği nedeniyle maçın Diyarbakır yerine Van'da oynanmasına karar verdi.
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