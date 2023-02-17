Haberler Futbol Waalwijk 3-1 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi!

Waalwijk 3-1 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi!

Hollanda Ligi'nin 22. haftasında Fortuna Sittard, deplasmanda Waalwijk ile kozlarını paylaştı. Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Sittard, Waalwijk'a 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 00:02 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 00:10
Waalwijk 3-1 Fortuna Sittard (MAÇ SONUCU-ÖZET) Burak Yılmaz Sittard'a yetmedi!

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Fortuna Sittard, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Waalwijk'a 3-1 yenildi.

Eredivisie'de 22. haftanın açılış maçında Waalwijk, Mandemakers Stadı'nda Fortuna Sittard'ı konuk etti.

Burak Yılmaz, ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 49. dakikasında attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligde 21. maçına çıkan Burak, 9. golünü kaydetti.

Waalwijk, 76. dakikada Michiel Kramer, 86. dakikada Julen Lobete Cienfuegos ve 90. dakikada Florian Jozefzoon'un golleriyle 3-1'lik galibiyete ulaştı.

Fortuna Sittard'da maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Waalwijk, 29 puanla 8. sıraya yükseldi. Dört hafta sonra kaybeden Fortuna Sittard ise 26 puanla 10. basamakta yer aldı.

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