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RANGERS CELTIC CANLI İZLE | Rangers - Celtic maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | İskoçya Premier Lig

İskoçya Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Rangers ile Celtic kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - Celtic maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 15:56
RANGERS CELTIC CANLI İZLE | Rangers - Celtic maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | İskoçya Premier Lig

RANGERS CELTIC CANLI İZLE | İskoçya Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Rangers ile Celtic karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rangers - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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RANGERS - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Rangers ile Celtic maçı, 2 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den naklen canlı yayınlanacak.

RANGERS - CELTİC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rangers

McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Tillman, Morelos, Kent

Celtic

Hart; Hatate, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; O'Riley, McGregor, Mooy; Jota, Furuhashi, Maeda

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