RANGERS CELTIC CANLI İZLE | Rangers - Celtic maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | İskoçya Premier Lig

RANGERS CELTIC CANLI İZLE | İskoçya Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Rangers ile Celtic karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rangers - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rangers - Celtic maçı canlı takip etmek için tıklayın...

RANGERS - CELTİC MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? SAAT KAÇTA?

Rangers ile Celtic maçı, 2 Ocak Pazartesi günü saat 15.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'den naklen canlı yayınlanacak.

RANGERS - CELTİC MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rangers

McLaughlin; Tavernier, Goldson, Sands, Barisic; Jack, Lundstram, Kamara; Tillman, Morelos, Kent

Celtic

Hart; Hatate, Carter-Vickers, Starfelt, Taylor; O'Riley, McGregor, Mooy; Jota, Furuhashi, Maeda