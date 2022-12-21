Haberler Futbol Shakhtar Donetsk'ten FIFA'ya dava! 40 milyon euroluk tazminat istiyorlar

Shakhtar Donetsk'ten FIFA'ya dava! 40 milyon euroluk tazminat istiyorlar

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk, FIFA'dan tazminat talep etti. Shakhtar Donetsk, Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle kaybettiği oyunculardan dolayı, CAS'a başvurdu ve FIFA'yı şikayet etti. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 14:51
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Shakhtar Donetsk'ten FIFA'ya dava! 40 milyon euroluk tazminat istiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası özellikle Ukrayna'da futbol, durma noktasına gelmişti.

Bununla beraber FIFA, Ukrayna'da forma giyen oyunculara 'bedava ayrılabilir' serbestliği getirmişti.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'ten de, Rusya savaşı sırasında ayrılanlar olmuştu.

SHAKHTAR FIFA'YI CAS'A ŞİKAYET ETTİ
Shakhtar Donetsk, ayrılan futbolcular için yaklaşık 40 milyon euroluk zarar elde ettiğini düşünüyor.

Bu bağlamda Ukrayna temsilcisi, FIFA'dan 40 milyon euro tazminat talep etti ve bunun için, CAS'a başvurdu.

'FIFA MÜDAHALE ETMEMELİYDİ' GÖRÜŞÜ
Öte yandan Ukrayna temsilcisi, takımdan ayrılan oyunculardan ettiği zarar bir kenara, FIFA'ya tepkili.

Bu süreçte Shakhtar Donetskli yöneticiler, FIFA'nın iç işlerine karışmaması gerektiği görüşüne hakimler.

DİĞER
TÜRKİYE KUPASI BEŞİKTAŞ ŞANLIURFASPOR maçı hangi kanalda? Beşiktaş Şanlıurfaspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
Sibel Can'ın evinin manzarası olay! Kızı Melisa Ural paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Biri Beykoz'da diğeri Miami'de: "Tam bir saray yavrusu..."
Karacabey Giresun'a gol oldu yağdı! Turu geçti
G.Saray'a kötü haber! Genç yetenek elden kaçıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta?
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta?
Doğal gaza zam gelecek mi 2023?
Memur maaş zammı ne kadar olacak?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (21 Aralık)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 15:14
Olcay Şahan özür mesajı yayınladı! Olcay Şahan özür mesajı yayınladı! 15:10
Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? 15:05
Sivasspor - G.Saray maçının biletleri satışa çıktı Sivasspor - G.Saray maçının biletleri satışa çıktı 14:57
Sebastien Haller'den iyi haber Sebastien Haller'den iyi haber 14:53
Obradovic'ten Fenerbahçe yorumu! Obradovic'ten Fenerbahçe yorumu! 14:51
Daha Eski
Shakhtar FIFA'yı şikayet etti! Infantino'nun başı dertte Shakhtar FIFA'yı şikayet etti! Infantino'nun başı dertte 14:48
G.Saray'a kötü haber! Genç yetenek elden kaçıyor G.Saray'a kötü haber! Genç yetenek elden kaçıyor 14:10
Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Keçiörengücü maçı 11'i Aslan tur peşinde! İşte Buruk'un Keçiörengücü maçı 11'i 13:12
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 12:59
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 12:54
Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor Dev derbinin biletleri satışa çıkıyor 12:44