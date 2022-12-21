Shakhtar Donetsk'ten FIFA'ya dava! 40 milyon euroluk tazminat istiyorlar

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası özellikle Ukrayna'da futbol, durma noktasına gelmişti.

Bununla beraber FIFA, Ukrayna'da forma giyen oyunculara 'bedava ayrılabilir' serbestliği getirmişti.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk'ten de, Rusya savaşı sırasında ayrılanlar olmuştu.

SHAKHTAR FIFA'YI CAS'A ŞİKAYET ETTİ

Shakhtar Donetsk, ayrılan futbolcular için yaklaşık 40 milyon euroluk zarar elde ettiğini düşünüyor.

Bu bağlamda Ukrayna temsilcisi, FIFA'dan 40 milyon euro tazminat talep etti ve bunun için, CAS'a başvurdu.

'FIFA MÜDAHALE ETMEMELİYDİ' GÖRÜŞÜ

Öte yandan Ukrayna temsilcisi, takımdan ayrılan oyunculardan ettiği zarar bir kenara, FIFA'ya tepkili.

Bu süreçte Shakhtar Donetskli yöneticiler, FIFA'nın iç işlerine karışmaması gerektiği görüşüne hakimler.