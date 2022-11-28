TRANSFER HABERİ: Lionel Messi Inter Miami ile sözleşme imzalamaya yakın!

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Arjantin'in kaptanı Lionel Messi için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Times'ın haberine göre, PSG forması giyen 35 yaşındaki süper yıldızın Amerika ekiplerinden Inter Miami ile ilgilendiğini duyurdu.



Transferde Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Messi'yi ikna edeceği ve atacağı imza ile MLS tarihindeki en yüksek ücreti alan futbolcu olacağı belirtildi.

Yıldız futbolcu verdiği röportajda ABD'de oynama fikrine sıcak baktığını söylemişti.