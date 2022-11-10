Potansiyelimiz yüksek

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu (UFEF) ve Türkiye'nin en çok okunan spor gazetesi Fotomaç'ın gerçekleştirdiği "Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni" T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.



ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda sporda çok büyük adımların atıldığını anlatan Kasapoğlu şunları söyledi: "Uluslararası madalya kazandığımız branş sayısı 50'nin üzerine çıktı. Kitle ve performans sporunda, spor endüstrisinde bir zincirin halkaları gibi tüm reformları uç uca ekleyerek Türk sporu markasını büyüttük. Bu kültürü nasıl büyüteceğiz? Evvela tesis olacak. Hangi yaş gurubunda, hangi sosyo-ekonomik seviyede olursa olsun herkes futbola erişebilecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gerçekleştirilen tesis devrimiyle son 21 yılda, bu noktada ciddi atılım gerçekleştirildi. Tüm branşlarda olduğu gibi futbola da altyapı ve endüstri anlamında önemli katkılar sağladık."

HER ALANDA ZİRVEDE

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futb olun, Türkiye'de lokomotif branşlardan biri olduğunu anlatarak şöyle devam etti: "Futbol artık sadece sahada oynanmıyor. Ne kadar görünüyorsunuz? Ne kadar biliniyorsunuz? Global futbol ekonomisinin ne kadar parçasısınız? Bunların hepsi çok önemlidir. Yeni yetenekleri ortaya çıkarmada, sportif yatırımlarda, finansal konularda, sahada oynanan oyunlarda sürdürülebilirlikten asla ama asla geri durmamalıyız. Hedefimiz, her alanda olduğu gibi futbolda da zirvede yer almaktır. Milletimizin bu branşa ilgisi, altyapımız, potansiyelimiz ileri seviyede. Ülkemizde çok önemli bir futbol DNA'sı var. Önemli bir futbol birikimiz, önemli bir futbol tarihimiz var. 1Metin Oktaylar, Lefterler, Baba Hakkılar bu ülkedeki tüm sporseverlerin hafızasındadır. Bu potansiyeli en güçlü şekilde kullanmaya devam edeceğiz."





BAKAN'A ONUR ÖDÜLÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Onur Ödülü'ne layık görüldü. Kasapoğlu'na ödülünü Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman ile Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş takdim etti.



MAKSİMUM DESTEK

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman, "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni ile eş zamanlı organize ediyoruz. Türk futbolunun dünyada daha ön sıralara tırmanması, ekonomiden daha fazla pay alması için yapılan tüm çalışmaları Turkuvaz Medya Grubu olarak destekliyor, tüm organlarımız ile maksimum desteği vermeye gayret ediyoruz" dedi.



SPORUN YANINDAYIZ

Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş açılış konuşmasında şunları söyledi: "Fotomaç Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu olarak sporun ve sporcuların daima yanında ve destekçisi olduk. Sporu kendisine hayat amacı edinmiş tüm gençlerimizi, sporcularımızı gıpta ile izliyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Ödül almaya hak kazanmış sporcularımızı burada ağırlıyor olmaktan gurur duyuyoruz."