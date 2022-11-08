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Paul Pogba'dan flaş itiraf! "Alex Ferguson..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United altyapısında yetişen Paul Pogba, daha sonra bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutmuştu. Fransız yıldız, o dönem neden sözleşme imzalamadığına dair bir itirafta bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 19:46
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Paul Pogba'dan flaş itiraf! "Alex Ferguson..."

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United altyapısında yetişen Paul Pogba, daha sonra bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutmuştu. Fransız yıldız, o dönem neden sözleşme imzalamadığına dair bir itirafta bulundu.

Pogba yaptığı açıklamada, "Manchester'dayken Ferguson, benimle yeni sözleşme imzalamak istedi. Menajerim Mino Raiola ile oraya gittim. Ferguson, 'Öyleyse imzalayalım mı sözleşmeyi?' dedi. Ama biz kabul etmedik. Mino ona şu cevabı verdi: 'Bu sözleşmeyi köpeğim bile kabul etmez! Paul, kalk gidelim' dedi ve oradan ayrıldık" dedi.

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