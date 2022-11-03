Palmeiras Brezilya Ligi'nde 11. kez şampiyon oldu

Brezilya Ligi'nde şampiyonluğa bitime 3 hafta kala Palmeiras ulaştı. Internacional'in America Mineiro'ya 1-0 mağlup olmasından sonra şampiyonluğu garantileyen Palmeiras, kendi sahasında ağırladığı Fortaleza'yı 4-0 yenerek 11. kez kupayı elde etmenin sevincini yaşadı.

Şu ana kadar ligde en çok şampiyonluğu bulunan takım olan Palmeiras (11); Santos'un (8), Corinthians'ın (7), Flamengo'nun (7) ve Sao Paulo'nun (6) önünde yer aldı.

Teknik direktör Abel Ferreira tarafından 2020 Kasım'ından beri çalıştırılan takım, 6. şampiyonluğuna ulaştı. Bu süre zarfında Palmeiras, iki kez Libertadores Kupası, Brezilya Kupası, Güney Amerika Süper Kupası ve Sao Paulo Devlet Kupası'nı müzesine götürmüştü.