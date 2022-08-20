West Bromwich Albion - Hull City: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 5. hafta karşılaşmasında West Bromwich Albion ile Hull City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

West Brom'un gollerini Elder (k.k), Swift, Furlong, Grant ve O'Shea kaydetti. Hull City'nin 2 golünü de Estupinan kaydetti. Asistler ise Benjamin Tetteh'ten geldi.

OZAN TUFAN SAKATLANDI

Mücadelenin 21. dakikasında Ozan Tufan sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Bu sonucun ardından West Brom 5. haftada ilk galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Hull City ise ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

Ligin 6. haftasında West Bromwich deplasmanda Huddersfield'la karşılaşacak. Hull City ise sahasında Coventry'i konuk edecek.