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West Bromwich Albion - Hull City: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... İngiltere Championship'te West Bromwich Albion ile Hull City karşı karşıya geldi. West Bromwich'in sahasında oynanan mücadele 5-2'lik skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:07
West Bromwich Albion - Hull City: 5-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Championship'in 5. hafta karşılaşmasında West Bromwich Albion ile Hull City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

West Brom'un gollerini Elder (k.k), Swift, Furlong, Grant ve O'Shea kaydetti. Hull City'nin 2 golünü de Estupinan kaydetti. Asistler ise Benjamin Tetteh'ten geldi.

OZAN TUFAN SAKATLANDI

Mücadelenin 21. dakikasında Ozan Tufan sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Bu sonucun ardından West Brom 5. haftada ilk galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Hull City ise ilk mağlubiyetini aldı ve 8 puanda kaldı.

Ligin 6. haftasında West Bromwich deplasmanda Huddersfield'la karşılaşacak. Hull City ise sahasında Coventry'i konuk edecek.

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