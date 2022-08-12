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23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'mız Cezayir ile berabere kaldı!

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'mız gruptaki son maçında Cezayir'le karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı ve milliler yarı finale lider olarak yükseldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 20:43
23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'mız Cezayir ile berabere kaldı!

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Cezayir'le 1-1 berabere kaldı ve yarı finale lider olarak yükseldi.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, 13. dakikada Cherifi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole 19. dakikada Temine'nin altıpas çizgisinin önünden attığı golle cevap veren Cezayir maça 1-1 dengeyi getirdi ve soyunma odasına takımlar beraberlikle gitti.

İkinci yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, grubu lider bitirerek yarı final vizesi aldı. Cezayir ise 5 puanla yarı finale çıktı.

Milli takım, 14 Ağustos Pazar günü Azerbaycan'la yarı finalde karşılaşacak. Cezayir ise yarı finalde aynı gün A Grubu'nun lideri Suudi Arabistan'la oynayacak.

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