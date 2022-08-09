Alt liglerden haberler (09.08.2023)

GÖZTEPE İDDİALI

Spor Toto 1. Lig'in iddialı ekibi Göztepe, çehresini değiştirdi. Mehmet Sepil, kulübün hisselerinin yüzde 70'ini Sports Republic şirketine devrederken, yeni yapılanmaya gidildi. Teknik direktörlüğe Turgay Altay getirildi. Dış transferde de Mamah, Palmer, Atanga, kaleciler Berkin Özgür, Ekrem Kılıçarslan, Emre Gedik, Uğur Kaan, Ali Akman, Yasin Öztekin, Emre Çolak ve Hüsamettin Yener kadroya katıldı. İzmir ekibi, sezonu 14 Ağustos'ta Sakarya'da açacak.

ADANASPOR'A GENÇ MAESTRO

Spor Toto 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Adanaspor, transfere hız verdi. Turuncubeyazlılar, Fransız devi Lyon'un B takımından 21 yaşındaki orta saha Augarreau'nun peşinde. Genç maestro, geçtiğimiz sezon devre arası kiralık gittiği Belçika ekibi R.Excelsior ve Lyon'da 2 maçta boy gösterdi.

ALTAY'DA 9. İMZA NADERI'DEN

Transfer yasaklı Altay'da yönetim, iç transferde 9. imzayı Naderi'ye attırmayı hedefliyor. Geçen sezon ligde 24 maçta görev alıp, 1 de gol atan İranlı sol bek, İzmir temsilcisinden ayrıldıktan sonra hiçbir kulüple anlaşmadı. Yönetimin Naderi ile görüştüğü, 25 yaşındaki savunmacının teklife sıcak baktığı öğrenildi.

DENİZLİSPOR HAZIR KITA

Spor Toto 1. Lig'de sezonu Eyüp deplasmanında açacak Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer yasaklı Horozlar'da Başkan Mehmet Uz, "Lige mümkün olduğunca hazır olarak gireceğimizi düşünüyorum. Eyüp'ten puan ya da puanlarla dönerek sezona iyi başlamak istiyoruz" dedi.