Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Emirates Kupası final maçı

Emirates Kupası final maçı için beklenen gün geldi ve Arsenal - Sevilla maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Arsenal - Sevilla maçına dair merak edilenler ve Arsenal - Sevilla maçının saati, yayınlanacağı kanal ve detaylar...

ARSENAL- SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Sevilla maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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