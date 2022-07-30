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Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Emirates Kupası final maçı

Emirates Kupası final maçında Arsenal - Sevilla kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal - Sevilla karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:30
Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Emirates Kupası final maçı

Emirates Kupası final maçı için beklenen gün geldi ve Arsenal - Sevilla maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte Arsenal - Sevilla maçına dair merak edilenler ve Arsenal - Sevilla maçının saati, yayınlanacağı kanal ve detaylar...

ARSENAL- SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Sevilla maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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